В Чили отстранили из-за подозрений в педофилии 14 священников

Епархия чилийского города Ранкагуа отстранила от службы 14 священников, подозреваемых в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Поводом послужили материалы, обнародованные СМИ результаты расследования, согласно которому несколько священников вели непристойную переписку с несовершеннолетними, передает ТАСС. Епархия заявила, что обратилась в прокуратуру.

Епископы Чили подали Папе Римскому Франциску прошение о коллективной отставке в связи со скандалом. Один из эпизодов связан с делом епископа Хуана Барроса, подозреваемого в укрывательстве подчиненного ему священника-педофила.

Австралийский архиепископ ранее был признан виновным в сокрытии случая сексуального надругательства над ребенком со стороны одного из священников. Адвокаты настаивали на закрытии дела из-за того, что архиепископ страдает болезнью Альцгеймера. Однако суд признал его виновным. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.



