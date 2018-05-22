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Архиепископ из Австралии признан виновным в сокрытии случая насилия

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Фото: REUTERS/Peter Lorimer
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Австралийский архиепископ Филипп Уилсон признан виновным в сокрытии случая сексуального надругательства над ребенком со стороны одного из священников.

67-летний Уилсон был обвинен в сокрытии преступления в 2015 году. По данным следствия, архиепископ знал, что священник Джеймс Флетчер в 1970-х годах надругался над 10-летним мальчиком, однако не сообщил об инциденте полиции.

Адвокаты Уилсона настаивали на закрытии дела из-за того, что архиепископ страдает болезнью Альцгеймера. Однако суд штата Новый Уэльс признал архиепископа виновным. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

18 мая чилийские епископы подали папе римскому Франциску прошение о коллективной отставке, причиной которой стал скандал о педофилии среди католических священников.

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