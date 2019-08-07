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На Украине возбудили дело против священника за беседу с российскими СМИ

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Фото: Православие RU/pravoslavie.ru
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Служба безопасности Украины обвинила священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Виктора Земляного в разжигании вражды, после того как он дал интервью российским журналистам.

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По словам мужчины, который руководит отделом по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии УПЦ, местное управление СБУ возбудило против него уголовное дело по статье «Разжигание конфликтов на религиозной почве». Кроме того, священника обвиняют в распространении незаконной литературы, пишет «Газета.ру».

«В подозрении написано, что литературу я распространял с группой лиц, а вот группа этих лиц не установлена. На мой взгляд, ситуация просто комическая», — отметил Земляной.

Выдвинутые против него обвинения священнослужитель назвал абсурдными, так как ничего противозаконного он не совершил. По словам его адвоката Раисы Приходько, СБУ не дает никакой конкретики в представленных документах, поэтому защита обратится в суд.

Служба безопасности Украины уже вызывала на допрос Земляного в марте текущего года в рамках дела о распространении религиозной литературы. Тогда протоиерей рассказал, что речь идет о литературе церковной тематики, в частности о той, где рассказывается об угрозах и последствиях церковного разделения.

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако мировое православие признает лишь самоуправляемую УПЦ Московского патриархата.

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