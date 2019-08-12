Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год. Об этом 11 августа сообщается на сайте Гатчинской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

Инцидент произошел накануне в Мариенбургском Покровском храме. По словам матери младенца, священник грубо обращался с ним, из-за чего ребенок получил синяки и ссадины.

«Указом преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумен Фотий запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в епархии принесли извинения семье малыша. Епископ Митрофан выразил надежду, что данный инцидент не станет препятствием для духовной жизни ребенка и его родителей.

11 августа были опубликованы кадры обряда крещения, на которых видно, как батюшка силой окунает ребенка в воду с головой. Родители написали заявление в полицию.

В июне 2018 года в Сети появилось видео, на котором католический священник ударил маленького ребенка по щеке во время крещения.