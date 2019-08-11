На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию

Мать годовалого ребенка подала заявление в полицию на священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине. По словам женщины, он грубо обращался с малышом, в результате чего тот получил травмы.

Прихожанка рассказала, что за такой обряд она заплатила 3,5 тыс. рублей. На снятом в ходе крещения ролике видно, как батюшка силой окунает ребенка в воду с головой. Мать пытается забрать малыша, однако священник не позволил ей этого сделать. В результате у ребенка на теле остались ссадины и ушибы.

Как рассказали в пресс-службе Гатчинской епархии Русской православной церкви, после произошедшего игумену Фотию запретили совершать таинства. Это одно из самых суровых дисциплинарных наказаний в церкви, не считая лишения сана, отмечает «РИА Новости».

В июне 2018 года в Сети появилось видео, на котором католический священник ударил маленького ребенка по щеке во время церемонии крещения. Таким образом он пытался успокоить плачущего малыша.