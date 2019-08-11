Прямой эфир

В Ленобласти мужчина под видом священника похитил у бизнесмена 3 млн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, представившийся священнослужителем, похитил у директора одной из коммерческих фирм в Ленинградской области 3 млн рублей. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил региональный главк МВД.

С заявлением в полицию обратился потерпевший 1979 года рождения. По его словам, неизвестный похитил деньги в помещении одного из банков города Кириши. «Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — приводит сообщение полиции ТАСС.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале июля сотрудники полиции в Москве задержали женщину, подозреваемую в краже крупной суммы денег у 89-летнего жителя столицы. В ОМВД по району Чертаново Северное обратился пожилой мужчина, заявивший, что неизвестная женщина пришла к нему в квартиру под видом соцработника и сообщила о денежной реформе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестные с оружием напали на офис фирмы в Москве и украли 7 млн рублей
Рюкзак с 5 млн рублей украли у мужчины на юго-востоке Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017