В Ленобласти мужчина под видом священника похитил у бизнесмена 3 млн рублей

Мужчина, представившийся священнослужителем, похитил у директора одной из коммерческих фирм в Ленинградской области 3 млн рублей. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил региональный главк МВД.

С заявлением в полицию обратился потерпевший 1979 года рождения. По его словам, неизвестный похитил деньги в помещении одного из банков города Кириши. «Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — приводит сообщение полиции ТАСС.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале июля сотрудники полиции в Москве задержали женщину, подозреваемую в краже крупной суммы денег у 89-летнего жителя столицы. В ОМВД по району Чертаново Северное обратился пожилой мужчина, заявивший, что неизвестная женщина пришла к нему в квартиру под видом соцработника и сообщила о денежной реформе.