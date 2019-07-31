Рюкзак с 5 млн рублей украли у мужчины на юго-востоке Москвы

В полицию обратился мужчина, у которого отобрали рюкзак с 5 млн рублей. Как пишет сайт телеканала РЕН ТВ 31 июля, инцидент произошел возле станции метро «Люблино».

По словам потерпевшего, неизвестные напали на него и вырвали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле.

Пострадавшему разбили голову, сейчас мужчина находится в больнице. Злоумышленников разыскивают.

Ранее в этот день стало известно об ограблении в одном из столичных кафе, жертвой которого стала украинская певица Мария Россинская. У артистки украли дорогостоящую икону.