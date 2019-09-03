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Более 70 человек ищут пропавшую под Липецком девочку

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Восьмилетняя девочка пропала в селе Паниковец Елецкого района Липецкой области. В поисках ребенка задействованы более 70 человек, среди них следователи, полицейские, кинологи со служебными собаками, сотрудники МЧС и добровольцы, сообщили в областном Следственном управлении СК.

«На месте следователи создали штаб, там неподалеку лесополоса — ее территорию прочесывают, опрашивают соседей», — рассказала 3 сентября помощник руководителя Следственного управления Екатерина Тонких, ее цитирует ТАСС.

Девочка пропала в понедельник, вечером того же дня в полицию с заявлением обратилась ее мать. Следователи были на месте происшествия в 22:00, поиски ребенка велись всю ночь.

«02.09.2019 примерно в 06 часов 30 минут ушла из своего дома при неустановленных обстоятельствах и до настоящего времени её местонахождение не установлено», — говорится на сайте СУ СКР по Липецкой области.

По данным следствия, девочка в школу не ходит, семья занимается подсобным хозяйством и живет по старорусским традициям.

Накануне тело девятилетнего школьника было обнаружено в озере Верхнее в городе Киров Калужской области. 31 августа школьник вместе с мамой и братом пришел в гости к знакомым, однако после ссоры с матерью ушел из квартиры в неизвестном направлении.

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