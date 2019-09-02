В Кирове обнаружили тело пропавшего после ссоры с мамой мальчика

Тело девятилетнего школьника обнаружено в озере Верхнее в городе Киров Калужской области. Об этом 2 сентября сообщили в региональном управлении СК.

Отмечается, что 31 августа школьник вместе с мамой и братом пришел в гости к знакомым, однако после ссоры с матерью ушел из квартиры в неизвестном направлении. СК завел дело, начались поиски.

2 сентября тело ребенка обнаружили в озере. По данным следователей, мальчик утонул.

«По видеозаписям с камер видеонаблюдения установлено, что ребенок прогуливался по бетонным плитам озера и упал в воду. Тело мальчика опознала его мама. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также продолжают выяснять условия жизни и воспитания ребенка», — говорится в сообщении СК.

По результатам проверки действиям матери будет дана правовая оценка.

31 августа сообщалось, что пропавший из колыбели в Башкирии младенец был найден мертвым. В убийстве малыша призналась его мать.