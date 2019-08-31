Пропавший из колыбели в Башкирии младенец найдем мертвым

Годовалый младенец, пропавший из колыбели в Башкирии, найден мертвым. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщило во «Вконтакте» поисковое движение «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б».

Ребенок исчез 27 августа. В полицию Дюртюлинского района Башкирии поступило заявление от 28-летней женщины из села Исмаилово. Она рассказала, что накануне ложилась спать с двумя детьми, одному из которых пять лет, а второму — год, но утром не обнаружила в колыбели младшего сына.

29 августа следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве для возможности комплексного расследования и поисков ребенка.

В поисковой операции приняли участие 150 человек, в том числе водолазы и волонтеры отрядов «Лиза Алерт» и «Поиск пропавших детей — Башкортостан».