Пропавшую в лесу Ленобласти девочку нашли живой

Девочка, пропавшая в лесу Тосненского района Ленинградской области, найдена живой. Об этом в четверг, 29 августа, ТАСС сообщили в ГУ МВД по региону.

«Девочка, потерявшаяся в лесу Тосненского района, найдена. Ее здоровью ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

Ранее в этот же день дедушка девочки сообщил об исчезновении ребенка, после чего полиция приступила к поискам, подключив кинологов и группу волонтеров.

23 августа пятилетняя девочка, найденная в лесу Нижегородской области через три дня после своего исчезновения, рассказала о том, как выживала в чаще. После первого осмотра врачи оценили состояние девочки как тяжелое, но позже ей стало лучше.