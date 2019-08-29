В Ленобласти начали поиск потерявшейся в лесу девочки

Полиция приступила к поискам пропавшей шестилетней девочки в лесу в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом в четверг, 29 августа, сообщили «РИА Новости» в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Организованы поисковые мероприятия по поиску девочки, задействованы кинологи и волонтеры», — сказали в ведомстве. Отмечается, что об исчезновении ребенка рядом с деревней Трубников Бор сообщил ее дедушка.

Ранее в четверг управление следственного комитета по Башкирии возбудило уголовное дело после пропажи годовалого ребенка в одном из сел. Расследование ведется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и взято под личный контроль и.о. главы СУ СК по республике. Как стало известно ранее, женщина воспитывает детей одна, их отец живет в одном из городов республики и в браке с их матерью не состоит. По словам обратившейся, в 0:30 она уложила детей спать, в 2:00 дала мальчику кефир, а уже в 5 утра не обнаружила ребенка дома. Об исчезновении сына женщина заявила правоохранителям в тот же день.