Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии

В одном из сел в Дюртюлинском районе Башкирии пропал годовалый ребенок. Его мать в заявлении в правоохранительные органы указала, что обнаружила отсутствие своего сына в районе 5:00 29 августа.

Как уточняет ИА «Башинформ», женщина воспитывает сына и пятилетнюю дочь одна. По ее словам она уложила детей спать 0:30, в 2:00 дала мальчику кефир, а рано утром увидела, что его нет.

Мальчик спал в комнате один. Отец детей живет в одном из городов республики, в браке с их матерью он не состоит.

По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ход расследования находится на личном контроле и.о. главы следственного управления по Башкирии. Обстоятельства исчезновения ребенка устанавливаются. Поисками также занимаются добровольцы.