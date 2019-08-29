Уголовное дело возбудили после пропажи ребенка в Башкирии

Управление следственного комитета по Башкирии возбудило уголовное дело после пропажи годовалого ребенка в одном из сел. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 29 августа.

«По предварительным данным, 28-летняя мать двоих детей 1 и 5 лет, проснувшись утром 29 августа у себя в частном доме в одном из сел Дюртюлинского района, обнаружила отсутствие своего годовалого ребенка», — говорится в сообщении.

Об исчезновении сына женщина заявила правоохранителям в тот же день. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и взято под личный контроль и.о. главы СУ СК по республике.

Проводятся следственные действия, поиски ведут следователи совместно с полицейскими, сотрудниками МЧС и добровольцами.

Как стало известно ранее, женщина воспитывает детей одна, их отец живет в одном из городов республики и в браке с их матерью не состоит. По словам обратившейся, в 0:30 она уложила детей спать, в 2:00 дала мальчику кефир, а уже в 5 утра не обнаружила ребенка дома.