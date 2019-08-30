В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек

В поисках пропавшего из колыбели годовалого ребенка в Башкирии задействовали 150 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД 30 августа.

Мальчика ищут водолазы и волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Поиск пропавших детей — Башкортостан», пишет RT.

Ребенок пропал 27 августа. В полицию Дюртюлинского района Башкирии поступило заявление от 28-летней женщины из села Исмаилово. Она сообщила, что накануне ложилась спать с двумя детьми, одному из которых пять лет, а второму — год, но утром не обнаружила в колыбели младшего сына.

29 августа следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве для возможности комплексного расследования и поисков ребенка. Оно взято под личный контроль и.о. главы СУ СК по республике.