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В Кирове возбудили дело из-за оставления двухлетнего ребенка на тротуаре

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Фото: нововятск.рф
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В Кирове возбудили уголовное дело после того, как мать оставила своего двухлетнего ребенка на тротуаре и ушла. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщается на сайте регионального управления МВД.

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Расследование ведется по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). По словам женщины, она оставила ребенка, так как у нее нет средств на его содержание. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, которые увидели двухлетнего мальчика лежащим на тротуаре.

В настоящее время ребенок находится в детском доме, его состояние удовлетворительное.

В конце мая женщина оставила ребенка лет шести в игровой комнате торгового центра в Москве, она задержана. Инцидент произошел в ТЦ на Лобненской улице 26 мая. По словам сотрудников, в 12:38 женщина оставила в игровой комнате ребенка и ушла. Через семь часов администрации торгового центра удалось связаться с матерью мальчика по телефону.

Женщина отказалась забирать ребенка, предложив работникам игровой комнаты «оставить его себе». После этого сотрудники ТЦ были вынуждены обратиться в полицию, вскоре личность женщины была установлена.

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