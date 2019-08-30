В Кирове возбудили дело из-за оставления двухлетнего ребенка на тротуаре

В Кирове возбудили уголовное дело после того, как мать оставила своего двухлетнего ребенка на тротуаре и ушла. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Расследование ведется по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). По словам женщины, она оставила ребенка, так как у нее нет средств на его содержание. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, которые увидели двухлетнего мальчика лежащим на тротуаре.

В настоящее время ребенок находится в детском доме, его состояние удовлетворительное.

В конце мая женщина оставила ребенка лет шести в игровой комнате торгового центра в Москве, она задержана. Инцидент произошел в ТЦ на Лобненской улице 26 мая. По словам сотрудников, в 12:38 женщина оставила в игровой комнате ребенка и ушла. Через семь часов администрации торгового центра удалось связаться с матерью мальчика по телефону.

Женщина отказалась забирать ребенка, предложив работникам игровой комнаты «оставить его себе». После этого сотрудники ТЦ были вынуждены обратиться в полицию, вскоре личность женщины была установлена.