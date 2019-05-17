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Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

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Фото: РЕН ТВ
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В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.

Ребенка обнаружили примерно в 18:00, взрослых рядом с малышкой не было. Сотрудники медучреждения вызвали полицию. Сейчас ведется поиск родственников.

По данным источников, девочка не разговаривает.

На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, как в поликлинику ее приносит женщина в медицинской маске.

В еще одном видео женщина ведет девочку за руку по коридору, поднявшись по ступеням, они заходят за угол, далее женщина возвращается в коридор и уходит уже без ребенка.

Следственное управление СК РФ по Москве начало доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя главка Юрия Иванова. Следователи выясняют, при каких обстоятельствах и почему девочка была оставлена одна. Ребенок в настоящее время передан в медучреждение.

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