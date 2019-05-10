Мать уронила грудного ребенка с эскалатора в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге женщина случайно уронила грудного ребенка. Инцидент произошел в пятницу, 10 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, в этот момент мать с ребенком ехали на эскалаторе. Младенец упал и ударился головой, ему потребовалась госпитализация. Других подробностей инцидента пока не сообщается.

В феврале в Кировской области мать уронила дочь с пятого этажа. Инцидент произошел, когда женщина пыталась спуститься на улицу, связав простыни. По словам регионального уполномоченного по правам ребенка Владимира Шабардина, женщину с ребенком в квартире запер супруг, который не разрешил ей пойти в кафе.