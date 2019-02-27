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В Кировской области мать уронила дочь с пятого этажа и после пропала

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Жительницу Кировской области, которая уронила семилетнюю дочь при попытке спустить ее с пятого этажа по простыням, нашли только через три дня. Об этом рассказал региональный уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин.

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Инцидент произошел в городе Зуевка 22 февраля. Женщина и ребенок были заперты в квартире, рассказал Шабардин «РИА Новости».

«Женщина планировала пойти в кафе, а муж не разрешил и запер квартиру. Тогда женщина решила спуститься с пятого этажа, связав простыни сама. Первой начала спускать девочку, та не удержалась и упала», — пояснил омбудсмен. После этого мать спустилась следом, вызвала медиков и ушла.

Шабардин уточнил, что мать, вероятно, не совсем адекватно оценивала ситуацию и риски, так как нездорова, но не назвал диагноз ради сохранения медицинской тайны.

Девочка жива и не пострадала, на второй день ее выписали из больницы и передали отцу.

Ранее семья не попадала в поле зрения правоохранителей. Омбудсмен уточнил, что поскольку девочка не получила травм, мать, вероятно, получит только административное наказание. Изымать девочку из семьи не планируется.

Сайт kp.ru со ссылкой на местные группы в соцсетях сообщает, что за три дня мать девочки неоднократно встречали в магазинах, торгующих спиртным, в обществе 18-летнего молодого человека. По словам знакомых семьи, женщина раньше была ответственной и заботливой мамой, но позже изменилась.

Ранее в феврале жительница Кирова бросила трехлетнюю дочь одну в квартире. Тело девочки обнаружила бабушка, пришедшая поздравить внучку с днем рождения.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кировской области сообщили, что мать ребенка не раскаивается в случившемся. Она подтвердила, что перекрыла вентили с водой и оставила ребенка без воды и еды.

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