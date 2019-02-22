Мать из Кирова намеренно оставила ребенка на неделю без еды и воды

В Кирове мать трехлетней девочки призналась, что намеренно на неделю оставила дочь одну в квартире без еды и воды. Тело ребенка нашла бабушка, которая пришла в квартиру, чтобы поздравить внучку с днем рождения.

Женщина рассказала, что перед этим практически каждый день звонила дочери и интересовалась, как дела у нее и малышки. Та отвечала, что всё в порядке.

По данным издания nevnov.ru, ребенок мог погибнуть от обезвоживания, также причиной смерти могло стать отравление — девочка ела стиральный порошок.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области, мать ребенка не раскаивается в случившемся.

«Она даже не плачет, никакой доли сожаления. Просто хладнокровно говорит: «Да, я ушла, я перекрыла вентили с водой и оставила ребенка без воды и еды», — цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Как сообщают СМИ, в день рождения дочери мать опубликовала в Instagram поздравление для ребенка. На тот момент малышка уже была мертва.

Ранее в столичном регионе произошел другой резонансный случаем с участием малолетних детей и их родителей. 18 февраля автомобилисты обнаружили ребенка, шедшего по обочине МКАД с мешком на голове. По словам мальчика, мама специально оставила его в лесу, так как рассердилась, что он чуть не утопил собаку. Он рассказал, что родительница вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и замотала скотчем в районе подмышек, чтобы его нельзя было снять. Женщина обвинения отрицает, она была арестована на два месяца.