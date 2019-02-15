В Киеве арестовали подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Шевченковский суд Киева арестовал председатель Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства советницы мэра Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает украинский телеканал «Общественный».

Отмечается, что Мангера взяли под стражу на 17 суток с правом внесения залога в размере 2,5 млн гривен (около 6 млн рублей). Защита подозреваемого заявила, что намерена обжаловать решение суда об аресте. Адвокаты также отметили, что у Мангера нет средств для погашения суммы залога.

Ранее 15 февраля сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) проверит заявление о причастности сотрудника спецслужбы к убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк, которое выдвинул подозреваемый по делу, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Он обвинил в организации нападения на Гандзюк генерала СБ Украины Даниила Доценко. Его утверждения будут тщательно проверены в рамках досудебного расследования уголовного дела. Однако в ведомстве заявили, что это попытка дискредитировать спецслужбу.

В конце июля 2018 года Гандзюк облили концентрированной серной кислотой возле ее дома. Ожоги составили более 30% тела, кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаза. В начале ноября она скончалась в больнице.

По факту нападения на чиновницу возбудили уголовное дело, его расследуют по статье «Покушение на убийство». Полицейские задержали шестерых подозреваемых.

В декабре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило имена всех причастных к убийству Гандзюк. Он также отметил, что мотивом стали выступления девушки против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

В ноябре Луценко собирался подать в отставку из-за расследования убийства Гандзюк. Однако президент Украины Петр Порошенко его прошение отклонил.