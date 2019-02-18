Найденный в парке «Лосиный остров» мальчик обвинил в произошедшем мать
Шестилетний мальчик, найденный в московском парке «Лосиный остров», обвинил в произошедшем маму. По словам малыша, родительница разозлилась на него из-за того, что он чуть не утопил собаку.
Инцидент произошел 17 февраля. Женщина прогуливалась по парку вместе с сыном. В какой-то момент ребенок убежал от нее. При этом она заявила о пропаже сына лишь утром 18 февраля.
Ребенок рассказал, что в качестве наказания мать вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и якобы замотала скотчем в районе подмышек, чтобы пакет нельзя было снять.
Сама мать версию с пакетом в качестве наказания категорически отрицает.
«Мой сын уже найден. Живите своей жизнью», — сказала женщина журналистам РЕН ТВ.
По словам очевидцев, мальчик действительно был обнаружен с пакетом на голове и поднятыми руками. Для того, чтобы снять пакет, спасителям потребовался нож.
По предварительным данным, у мальчика есть проблемы в развитии. Сейчас он находится в состоянии шока. У него диагностировано переохлаждение.