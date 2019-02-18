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Найденный в парке «Лосиный остров» мальчик обвинил в произошедшем мать

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Фото: соцсети
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Шестилетний мальчик, найденный в московском парке «Лосиный остров», обвинил в произошедшем маму. По словам малыша, родительница разозлилась на него из-за того, что он чуть не утопил собаку.

Инцидент произошел 17 февраля. Женщина прогуливалась по парку вместе с сыном. В какой-то момент ребенок убежал от нее. При этом она заявила о пропаже сына лишь утром 18 февраля. 

Ребенок рассказал, что в качестве наказания мать вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и якобы замотала скотчем в районе подмышек, чтобы пакет нельзя было снять.

Сама мать версию с пакетом в качестве наказания категорически отрицает.

«Мой сын уже найден. Живите своей жизнью», — сказала женщина журналистам РЕН ТВ

По словам очевидцев, мальчик действительно был обнаружен с пакетом на голове и поднятыми руками. Для того, чтобы снять пакет, спасителям потребовался нож. 

По предварительным данным, у мальчика есть проблемы в развитии. Сейчас он находится в состоянии шока. У него диагностировано переохлаждение.

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