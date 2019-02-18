Пропавший ребенок провел ночь в московском парке «Лосиный остров»

Потерявшийся в Москве шестилетний ребенок провел ночь в парке «Лосиный остров».

Инцидент произошел 17 февраля. Женщина прогуливалась по парку вместе с сыном. В какой-то момент ребенок убежал от нее, она сообщила о пропаже в правоохранительные органы только в понедельник, 18 февраля, передает телеканал РЕН ТВ.

Позже мальчика обнаружили прохожие. По их словам, на его голову был надет пакет, обмотанный скотчем. Ребенок при этом не смог объяснить, что именно с ним произошло. По данным телеканала, в настоящий момент его доставили в больницу. Мальчик находится в шоковом состоянии, у него диагностировано переохлаждение. По факту произошедшего проводится проверка.

13 февраля в городе Белогорск следователи нашли живым пропавшего за два дня до этого 10-летнего мальчика. Он вернулся к родителям. Детали обнаружения не приводятся. В Следственном комитете отметили, что в дальнейшем с семьей будут работать сотрудники органов, входящих в систему профилактики нарушений среди несовершеннолетних.