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Звезда шоу «Холостяк» пропала в Москве

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Фото: Instagram
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Звезда шоу «Холостяк» Анастасия Матренина, известная как Роза Герц, пропала в Москве. По словам ее знакомых, девушка не выходила на связь с 30 января. 

«До сегодняшнего дня о ней ничего не слышно, на сообщения не отвечает, телефон не в зоне доступа», — написала ее знакомая в соцсети Instagram, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что Герц выкладывала в соцсети Instagram Stories из самолета, летящего из Дубаи в Москву. После этого о ней никто ничего не слышал. Знакомые девушки отметили, что планируют написать заявление в полицию.

Роза Герц участвовала в шестом сезоне шоу «Холостяк», главным героем которого был певец Егор Крид. Победительницей стала актриса Дарья Клюкина.

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