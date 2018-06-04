Егор Крид назвал имя победительницы шоу «Холостяк»
Российский певец Егор Крид назвал имя победительницы шестого сезона шоу «Холостяк». Ей стала актриса Дарья Клюкина.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в конце шоу из 25 девушек остались только две. За звание победительницы Клюкина боролась с моделью Викторией Коротковой.
Перед тем как сделать свой выбор, Егор Крид сходил на свидание с обеими претендентками. Финальная серия снималась на крыше небоскреба в Дубаи.
Клюкина также принимала участие в съемках пятого сезона шоу «Холостяк», где девушки боролись за сердце актера Ильи Глинникова.
В 2017 году сообщалось, что телеведущая и певица Ольга Бузова может стать героиней женской версии телешоу «Холостяк» на телеканале ТНТ.