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Егор Крид назвал имя победительницы шоу «Холостяк»

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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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Российский певец Егор Крид назвал имя победительницы шестого сезона шоу «Холостяк». Ей стала актриса Дарья Клюкина. 

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в конце шоу из 25 девушек остались только две. За звание победительницы Клюкина боролась с моделью Викторией Коротковой. 

Перед тем как сделать свой выбор, Егор Крид сходил на свидание с обеими претендентками. Финальная серия снималась на крыше небоскреба в Дубаи.

Клюкина также принимала участие в съемках пятого сезона шоу «Холостяк», где девушки боролись за сердце актера Ильи Глинникова.

В 2017 году сообщалось, что телеведущая и певица Ольга Бузова может стать героиней женской версии телешоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. 

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