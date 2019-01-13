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Пропавший в Амурской области 10-летний мальчик найден живым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пропавший 11 января в городе Белогорск 10-летний мальчик найден живым, сообщили в воскресенье, 13 января, в управлении Следственного комитета по региону.

«В результате проведенных поисковых мероприятий <...> 10-летний мальчик найден и передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении следователей.

11 января ребенок ушел из дома и не вернулся. Поиски мальчика не давали результатов, вследствие чего было возбуждено уголовно дело по статье «Убийство».

Детали обнаружения ребенка не приводятся. В СК отметили, что в дальнейшем с семьей будут работать сотрудники органов, входящих в систему профилактики нарушений среди несовершеннолетних.

11 января сообщалось, что в США нашли живой 13-летнюю девочку, пропавшую три месяца назад после того, как были убиты ее родители.

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