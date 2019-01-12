Найденный на улицах Эквадора мужчина пропал в России восемь лет назад

Посольство России в Эквадоре подтвердило факт возвращения на родину, в Санкт-Петербург, россиянина, который около восьми лет назад пропал в России без вести. Об этом «РИА Новости» сообщили в дипмиссии в пятницу, 12 января.

Речь идет о россиянине Максиме Бахареве, которого нашли социальные службы на улицах столицы Кито — бездомного и без денег.

«Состояние его здоровья было не самым хорошим, в частности в плане психического расстройства», — заявил пресс-секретарь посольства Андрей Щедрин.

Дипломат добавил, что родители оплатили перелет сына на родину, в Санкт-Петербург, самолетом авиакомпании Lufthansa.

В марте 2018 года правительство Омской области выделило 7 млн рублей для обеспечения пособиями 4 тыс. человек, которые вернутся на родину из-за рубежа в 2018 году. Большая часть средств поступила в бюджет из федеральной казны.