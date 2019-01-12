Прямой эфир

Найденный на улицах Эквадора мужчина пропал в России восемь лет назад

0
Фото: TASS/DPA/Reinhard Kaufhold
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Эквадоре подтвердило факт возвращения на родину, в Санкт-Петербург, россиянина, который около восьми лет назад пропал в России без вести. Об этом «РИА Новости» сообщили в дипмиссии в пятницу, 12 января.

Речь идет о россиянине Максиме Бахареве, которого нашли социальные службы на улицах столицы Кито — бездомного и без денег.

«Состояние его здоровья было не самым хорошим, в частности в плане психического расстройства», — заявил пресс-секретарь посольства Андрей Щедрин.

Дипломат добавил, что родители оплатили перелет сына на родину, в Санкт-Петербург, самолетом авиакомпании Lufthansa.

В марте 2018 года правительство Омской области выделило 7 млн рублей для обеспечения пособиями 4 тыс. человек, которые вернутся на родину из-за рубежа в 2018 году. Большая часть средств поступила в бюджет из федеральной казны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне не пострадали при крушении поезда в Дании
МИД продолжит отслеживать ситуацию с задержанным в США россиянином Макаренко

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017