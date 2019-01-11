МИД продолжит отслеживать ситуацию с задержанным в США россиянином Макаренко

Москва будет держать под пристальным контролем ситуацию с задержанным в США россиянином Дмитрием Макаренко, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Там также прокомментировали заявление американских властей о том, что уведомление о задержании гражданина РФ было направлено в российское генконсульство в Сиэтле. Данное диппредставительство было закрыто в конце марта прошлого года по требованию Соединенных Штатов.

«Заявление США о том, что они направили уведомление о задержании Макаренко в консульство в Сиэтле, не выдерживает никакой критики», — цитирует комментарий ведомства «РИА Новости».

Российский бизнесмен был задержан 5 января 2019 года по обвинению в попытке вывоза из США в РФ военного оборудования. По данным СМИ, речь идет о приборах ночного видения военного класса и тепловизионных устройствах.

По данным газеты The Guam Daily Post, у Макаренко был подельник, выходец с Украины Владимир Невидомый, который был заключен под стражу минувшим летом и дал признательные показания.