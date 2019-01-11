В США нашли живой пропавшую три месяца назад девочку

Полиция американского штата Висконсин нашла живой 13-летнюю Джейми Клосс, пропавшую в октябре 2018 года после того, как были убиты ее родители. Об этом сообщил телеканал NBC.

Подросток пропала 15 октября. Ее мать и отец были найдены застреленными в собственном доме в городе Баррон.

10 января Джейми нашли живой в округе Дуглас, более чем 100 км от ее места проживания.

По данным телеканала, в день убийства родителей девочки поступил звонок в службу 911. Полицейские, прибывшие на место, Джейми не обнаружили. На ее поиски бросили все силы местных правоохранителей и привлекли более 2 тыс. волонтеров.

Как удалось найти девочку, ее состояние и другие детали пока не разглашаются.

Отмечается, что в рамках расследования арестован один человек. В чем его подозревают, не уточняется.

20 декабря сообщалось, что пропавшую в Хабаровском крае школьницу нашли в Краснодаре.