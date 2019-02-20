Срок задержания обвиняемой в покушении на убийство сына продлили на 72 часа

Следственный комитет сегодня доставил мать 6-летнего Славы (имя изменено. — Ред.) Надежду Куликову в здание Преображенского суда Москвы. Суд отложил на 72 часа вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, срок задержания продлен.

Куликова, которая в ночь с воскресенья на понедельник надела на голову сыну пакет, обмотала скотчем и оставила ночью в парке «Лосиный Остров», была в наручниках, но не в «аквариуме». Женщина стояла с закрытыми глазами, пишет сайт kp.ru.

До начала заседания журналисты пытались задавать Надежде вопросы, но она молчала и стояла, не поднимая головы.

Ответив на формальные вопросы судьи — возраст, адрес и прочие — она опять опустила голову и слушала определение суда молча.

Женщину признали подозреваемой в совершении преступления по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью».

18 февраля подозреваемая 1985 года рождения обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что якобы сама всю ночь искала сбежавшего накануне мальчика, но безуспешно. Позднее шедшего по обочине дороги с мешком на голове и обмотанного скотчем ребенка обнаружил один из автомобилистов.

По словам мальчика, мама специально оставила его в лесу, так как рассердилась, что он чуть не утопил собаку. Он рассказал, что она вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и замотала скотчем в районе подмышек, чтобы пакет нельзя было снять. Женщина обвинения отрицает.