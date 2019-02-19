Следователи изъяли скотч и нож по делу о пропаже ребенка в «Лосином острове»

Следствие считает, что мать ребенка, который провел ночь в московском парке «Лосиный остров», могла намеренно его там оставить, по этому делу у женщины были изъяты три рулона скотча и нож, рассказал во вторник, 19 февраля, агентству «РИА Новости» источник в правоохранительных службах.

«Мать ребенка задержана по подозрению в совершении этого преступления», — уточнил собеседник агентства, добавив, что сообщение от женщины о пропаже поступило 18 февраля в 5:35. При этом, по ее словам, мальчик потерялся в лесу 17 февраля в 21:30.

На данный момент известно, что ребенок пробыл один всю ночь на территории заповедника «Лосиный остров». Мать сообщила о пропаже сына только утром 18 февраля. По ее словам, она сама ночью искала сбежавшего мальчика, но заблудилась.

Ребенок же считает, что родительница намеренно оставила его в лесу, так как разозлилась, что он чуть не утопил собаку. По его словам, мать вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и якобы замотала скотчем в районе подмышек, чтобы пакет нельзя было снять. Женщина версию с пакетом в качестве наказания категорически отрицает.