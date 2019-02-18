Потерявшегося в «Лосином острове» мальчика обнаружили с пакетом на голове

Одна из очевидцев рассказала, как был обнаружен шестилетний мальчик, который провел ночь в московском парке «Лосиный остров». По ее словам, рано утром ребенок шел по обочине дороги с мешком на голове и обмотанный скотчем.

«Он был замерзший. Его «колбасило», трясло. Он кое-как отогрелся», — рассказала женщина, которую цитирует РЕН ТВ.

По ее словам, нашел мальчика один из автомобилистов, который первым делом купил ребенку еду и чай на заправке. После этого на место вызвали полицию и «скорую».

«Мальчик вполне нормально одетый, потом приехала его мама, выглядела тоже совершенно нормально. Я так понимаю, они москвичи. Со слов мамы, они в 22:00 пошли в лес, там он сбежал и потерялся», — добавила очевидец.

Она отметила, что ребенок смог назвать свое имя и адрес. Также мальчик рассказал, что живет в многодетной семье и пока не ходит в школу.

Мать заявила о пропаже сына лишь утром 18 февраля. Ребенок рассказал, что родительница специально оставила его в лесу, так как разозлилась, что он чуть не утопил собаку. По словам мальчика, мать вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и якобы замотала скотчем в районе подмышек, чтобы пакет нельзя было снять. Сама мать версию с пакетом в качестве наказания категорически отрицает.