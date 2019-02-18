Уголовное дело возбудили после пропажи ребенка в парке «Лосиный остров»

Уголовное дело возбудили после пропажи шестилетнего мальчика в московском парке «Лосиный остров». Следователи вызвали на допрос мать ребенка, который всю ночь находился в заповеднике. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

«В следственные органы доставлена мама ребенка. Следователи проводят допрос с целью установления истинных обстоятельств произошедшего», — говорится в тексте.

По предварительной информации, 34-летняя женщина около 5:35 утра 18 февраля обратилась в полицию с заявлением о пропаже ее шестилетнего сына, сообщает телеканал «360».

Она рассказала, что накануне вечером они с ребенком проезжали на автомобиле мимо заповедника «Лосиный остров». Мальчик попросил маму заехать туда. Он вышел на улицу, убежал в лес и не вернулся.

Позднее стало известно, что пропавшего ребенка нашли прохожие, при этом на голове у него был пакет, обмотанный скотчем. Чтобы снять его, спасителям потребовался нож. Ребенок обвинил в произошедшем маму. Он рассказал, что она разозлилась на него из-за того, что он чуть не утопил собаку. По словам мальчика, в качестве наказания мать вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и якобы замотала скотчем в районе подмышек, чтобы его нельзя было снять.

Ребенок находится в состоянии шока. У него диагностировано переохлаждение. По предварительной информации, у мальчика есть проблемы в развитии.