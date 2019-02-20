СК попросил арестовать мать найденного в парке «Лосиный Остров» мальчика

Следственный комитет просит суд арестовать мать шестилетнего мальчика, который был найден в заповеднике «Лосиный остров», сообщила представитель столичного управления СК России Юлия Иванова.

В среду, 20 февраля, Преображенский суд Москвы должен избрать меру пресечения женщине, которая оставила ребенка в парке на всю ночь. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», пишет ТАСС.

18 февраля подозреваемая 1985 года рождения обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что якобы сама всю ночь искала сбежавшего накануне мальчика, но безуспешно. Позднее ребенка, шедшего по обочине дороги с мешком на голове и обмотанного скотчем, обнаружил один из автомобилистов.

Мальчик считает, что родительница специально оставила его в лесу, так как разозлилась, что он чуть не утопил собаку. По его словам, мать вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и якобы замотала скотчем в районе подмышек, чтобы пакет нельзя было снять. Сама женщина эту версию отрицает.

Бабушка ребенка рассказала, что у внука есть некоторые особенности развития и ее дочь воспитывает сына одна.