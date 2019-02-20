Прямой эфир

СК попросил арестовать мать найденного в парке «Лосиный Остров» мальчика

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет просит суд арестовать мать шестилетнего мальчика, который был найден в заповеднике «Лосиный остров», сообщила представитель столичного управления СК России Юлия Иванова.

В среду, 20 февраля, Преображенский суд Москвы должен избрать меру пресечения женщине, которая оставила ребенка в парке на всю ночь. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», пишет ТАСС.

18 февраля подозреваемая 1985 года рождения обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что якобы сама всю ночь искала сбежавшего накануне мальчика, но безуспешно. Позднее ребенка, шедшего по обочине дороги с мешком на голове и обмотанного скотчем, обнаружил один из автомобилистов.

Мальчик считает, что родительница специально оставила его в лесу, так как разозлилась, что он чуть не утопил собаку. По его словам, мать вывезла его в парк, надела ему на голову и руки большой мусорный пакет и якобы замотала скотчем в районе подмышек, чтобы пакет нельзя было снять. Сама женщина эту версию отрицает.

Бабушка ребенка рассказала, что у внука есть некоторые особенности развития и ее дочь воспитывает сына одна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следователи изъяли скотч и нож по делу о пропаже ребенка в «Лосином острове»
Потерявшийся в лесу трехлетний мальчик рассказал о своем спасении медведем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017