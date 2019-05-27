Женщина бросила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве

Женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, она задержана. На вид мальчику около шести лет, сообщил журналистам представитель столичного главка МВД Юрий Титов.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая, в торговом центре на Лобненской улице. По словам сотрудников, в 12:38 женщина оставила в игровой комнате ребенка и ушла. Через семь часов администрации торгового центра удалось связаться с матерью мальчика по телефону. Однако женщина отказалась забирать ребенка, предложив работникам игровой комнаты «оставить его себе».

«Более на телефонные звонки не отвечала», — сказал Титов журналистам «РИА Новости».

По его словам, после этого сотрудники ТЦ были вынуждены обратиться в полицию, вскоре личность женщины была установлена. Мать ребенка уже задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мальчик передан медикам. По факту инцидента проводится проверка.

16 мая женщина в медицинской маске на лице принесла двухлетнюю девочку в одну из московских поликлиник и оставила там. Заметив ребенка без присмотра взрослых, сотрудники медучреждения вызвали полицию. В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мать ребенка нашли, она призналась на допросе, что не справлялась с родительскими обязанностями.