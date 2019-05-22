Грудного ребенка нашли брошенным в одном из домов Петербурга

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает родителей семимесячного ребенка, оставленного без присмотра. Малыша нашли 21 мая местные жители в одном из домов Красного Села (город в составе Петербурга).

Грудничка передали врачам. О его состоянии пока не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов уже установили родителей мальчика.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», сообщает телеканал «78» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

16 мая женщина в медицинской маске на лице принесла двухлетнюю девочку в одну из московских поликлиник и оставила там. Заметив ребенка без присмотра взрослых, сотрудники медучреждения вызвали полицию. В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мать ребенка нашли, она призналась на допросе, что не справлялась с родительскими обязанностями.