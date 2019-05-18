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Потерявшегося ребенка в Новой Москве нашли живым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ребенка, потерявшегося в лесу в Новой Москве, возле поселка Кокошкино, нашли живым и невредимым. Об этом вечером в субботу, 18 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К счастью, ребенка нашли. Жив-здоров. Хочу поблагодарить всех, кто подключился к поиску и оперативно предложил помощь», — написал мэр.

Отмечается, что в поисках ребенка участвовали более 800 человек.

7 мая в горах Крыма спасли группу туристов: вместе с двумя взрослыми находился двухлетний ребенок. Приезжие из Москвы путешественники заблудились во время прогулки на южной стороне горы Демерджи.

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