Потерявшегося ребенка в Новой Москве нашли живым

Ребенка, потерявшегося в лесу в Новой Москве, возле поселка Кокошкино, нашли живым и невредимым. Об этом вечером в субботу, 18 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К счастью, ребенка нашли. Жив-здоров. Хочу поблагодарить всех, кто подключился к поиску и оперативно предложил помощь», — написал мэр.

Отмечается, что в поисках ребенка участвовали более 800 человек.

7 мая в горах Крыма спасли группу туристов: вместе с двумя взрослыми находился двухлетний ребенок. Приезжие из Москвы путешественники заблудились во время прогулки на южной стороне горы Демерджи.