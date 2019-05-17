Задержана бросившая ребенка в московской поликлинике мать

Полиция Москвы задержала женщину, которая 16 мая оставила в одной из московских поликлиник свою двухлетнюю дочь. Об этом сообщил глава пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий столичные полицейские установили личность, а затем задержали мать девочки, которая в настоящее время доставляется для проведения следственных действий», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее 17 мая стало известно, что после появления в СМИ сюжета о брошенной в поликлинике девочке, в полицию пришли бабушки ребенка, которые дали показания.

Девочку нашли в четверг после того, как мать оставила ее в коридоре медучреждения. По предварительным данным, женщина прибыла в Москву с Украины. Эта информация проверяется полицией.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

С ребенком работают психологи.