Прямой эфир

Задержана бросившая ребенка в московской поликлинике мать

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Москвы задержала женщину, которая 16 мая оставила в одной из московских поликлиник свою двухлетнюю дочь. Об этом сообщил глава пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий столичные полицейские установили личность, а затем задержали мать девочки, которая в настоящее время доставляется для проведения следственных действий», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее 17 мая стало известно, что после появления в СМИ сюжета о брошенной в поликлинике девочке, в полицию пришли бабушки ребенка, которые дали показания.

Девочку нашли в четверг после того, как мать оставила ее в коридоре медучреждения. По предварительным данным, женщина прибыла в Москву с Украины. Эта информация проверяется полицией.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

С ребенком работают психологи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Найдены родственники оставленной в московской поликлинике девочки
СК возбудил уголовное дело после обнаружения брошенной в поликлинике девочки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017