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СК возбудил уголовное дело после обнаружения брошенной в поликлинике девочки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уголовное дело по двум статьям возбудили после того, как неизвестная женщина оставила ребенка в московской поликлинике и скрылась. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Дело возбуждено по статье «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка», передает RNS.

Инцидент произошел 16 мая. Женщина с медицинской маской на лице привела двухлетнюю девочку в поликлинику на севере Москвы и ушла, оставив ее там.

Ребенка обнаружили примерно в 18:00, взрослых рядом с девочкой не было. Сотрудники медучреждения вызвали полицию. Ведется поиск родственников.

17 мая врачи детской инфекционной клинической больницы № 6 в Москве диагностировали у девочки легкие проявления ОРВИ, сообщила главврач больницы Ольга Жданова.

«Психически соответствует своему возрасту. Девочка говорит отдельные слова, понимает обращенную к ней речь», — рассказала она. Она сама ест, очень аккуратно себя ведет и не испытывает стресса от происходящего. Пока ребенок находится в больнице, с ним работает психолог.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович рассказал, что его аппарат в столице уже связывался с департаментами здравоохранения и социальной защиты.

«Ждем развития, будет ли найдена мама и что произошло. Это всё в зависимости от тех обстоятельств, которые нам правоохранительные органы сообщат», — цитирует омбудсмена «Москва 24».

5 мая сотрудники полиции Ростова-на-Дону нашли мать двухлетнего ребенка, которого забыли в такси 28 апреля. Было установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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