Найдены родственники оставленной в московской поликлинике девочки

Бабушки двухлетней девочки, оставленной в одной из поликлиник Москвы, сами пришли в полицию, увидев информацию о ребенке в СМИ. Об этом 17 мая сообщили в правоохранительных органах.

«Две бабушки девочки пришли в отдел полиции и сообщили, что на видео, распространенном СМИ и в интернете, их внучка и мама девочки. Сейчас правоохранительные органы проверяют эту информацию», — приводит сообщение ТАСС.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова также подтвердила факт установления личностей родственников ребенка.

По ее словам, в настоящее время их допрашивают в качестве свидетелей.

По предварительным данным, мать девочки приехала с Украины.

16 мая женщина в медицинской маске на лице принесли двухлетнюю девочку в поликлинику и оставила там. Заметив ребенка без присмотра взрослых, сотрудники медучреждения вызвали полицию. Ребенок выглядел благополучным — у девочки аккуратно причесаны волосы и чистая одежда.

Сейчас с малышкой работают психологи.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».