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Газета Dailу Mail рассказала о желании Кейт Миддлтон родить четвертого ребенка

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Фото: Global Look Press/Jakob Ratz/ZUMAPRESS
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Герцогиня Кембриджская и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон задумалась о четвертом ребенке после рождения первенца принца Гарри и его жены Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

Знакомые Миддлтон заявили, что герцогиня очень любит детей и готова родить снова, хотя предыдущие беременности прошли для нее с осложнениями. Уточняется, что она страдала от сильного токсикоза и попала в больницу, пишет РЕН ТВ.

На данный момент пара воспитывает троих детей — мальчиков Джорджа Александра Луи и Луи Артура Чарльза и дочку Шарлотту Елизавету Диану.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына. На распространенном фото родители были запечатлены вместе со своим ребенком в Георгиевском зале Виндзорского замка. Первенца назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором.

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