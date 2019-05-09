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Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе

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Фото: REUTERS/Chris Allerton/SussexRoyal
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Корпорация Би-би-си уволила телеведущего Дэнни Бейкера за сообщение, которое он разместил на своей странице в Twitter. Об этом сообщил сам журналист.

«Меня только что уволили с BBC Radio 5 Live», — написал он в социальной сети.

Соответствующее наказание последовало после того, как Бейкер разместил твит, в котором изобразил новорожденного сына британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл в виде шимпанзе. Черно-белое фото, на котором изображена пара, держащая за руку шимпанзе в человеческой одежде, сопровождалась подписью: «Королевский младенец покидает больницу». Это вызвало большой резонанс в Великобритании.

Впоследствии Бейкер извинился за свой пост и удалил его, но критика не прекратилась. Би-би-си пока официально не подтвердила факт увольнения сотрудника.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына. На распространенном фото родители были запечатлены вместе со своим ребенком в Георгиевском зале Виндзорского замка. Первенца назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором.

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