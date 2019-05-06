Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила мальчика. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщается на странице ее и принца Гарри в Instagram.

Согласно официальному сообщению, роды начались утром и прошли благополучно. Ребенок родился весом около 3,1 кг.

«Благодарим представителей общественности за волнение и поддержку в это особенное время», — отмечается в тексте.

Подробности пообещали огласить в ближайшие дни.

5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю. Из-за этого врачи собирались перейти к индукции (применение лекарственных препаратов или других методов, чтобы спровоцировать начало родов) и не допустить проведения процедуры в домашних условиях.

Ранее СМИ писали, что подруга Меган Маркл случайно раскрыла пол будущего ребенка герцогини. Некоторые детали указывают на то, что это мальчик. Другие британские издания опубликовали видеозапись, на которой якобы запечатлен кортеж, перевозивший уже рожденного первенца Меган Маркл.