Вечеринка Меган Маркл случайно раскрыла пол ее будущего ребенка

Меган Маркл, прилетев 19 февраля в Нью-Йорк на вечеринку, посвященную скорому рождению ее первенца, практически раскрыла пол ребенка.

Герцогиня прибыла на обед в один из отелей города, где провела время в компании ближайших подруг: теннисистки Серены Уильямс, стилиста Джессики Малруни и актрисы Эбигейл Спенсор.

Однако позже папарацци засняли Спенсор, которая шла с голубым подарочным пакетом в руках. Фото опубликовано на портале Just Jared. Пользователи соцсетей сразу же заподозрили, что Меган Маркл и принц Гарри ждут мальчика.

Рождение первенца в семье принца Гарри ожидается уже весной этого года. На протяжении всей беременности Меган следует строгой веганской диете и даже убедила своего супруга есть меньше мяса.

23 января стало известно Меган Маркл решила сделать для будущего ребенка гендерно-нейтральную детскую, а стены помещения покрасить веганской краской.