Прямой эфир

Вечеринка Меган Маркл случайно раскрыла пол ее будущего ребенка

0
Фото: justjared.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Меган Маркл, прилетев 19 февраля в Нью-Йорк на вечеринку, посвященную скорому рождению ее первенца, практически раскрыла пол ребенка.

Герцогиня прибыла на обед в один из отелей города, где провела время в компании ближайших подруг: теннисистки Серены Уильямс, стилиста Джессики Малруни и актрисы Эбигейл Спенсор.

Однако позже папарацци засняли Спенсор, которая шла с голубым подарочным пакетом в руках. Фото опубликовано на портале Just Jared. Пользователи соцсетей сразу же заподозрили, что Меган Маркл и принц Гарри ждут мальчика.

Рождение первенца в семье принца Гарри ожидается уже весной этого года. На протяжении всей беременности Меган следует строгой веганской диете и даже убедила своего супруга есть меньше мяса.

23 января стало известно Меган Маркл решила сделать для будущего ребенка гендерно-нейтральную детскую, а стены помещения покрасить веганской краской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меган Маркл обратилась к своему отцу с просьбой перестать «нападать» на нее
Подарившая «вдохновляющие» бананы Меган Маркл случайно запустила флешмоб

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017