Сына Меган Маркл и принца Гарри могли назвать в честь кота

Британский принц Арчи, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл. Питомец умер, когда герцогиня Сассекская училась в университете, пишет The Sun.

«Дориа (мать Меган. — Ред.) спасла Арчи, он стал важной частью жизни семьи. Не удивительно, что она назвала своего новорожденного Арчи, она любила этого кота», — рассказал изданию близкий друг семьи Маркл.

Отмечается, что незадолго до рождения сына герцогиня выкладывала видео, на котором запечатлено, как она гладит кота. По словам журналистов, любимец получил свое имя в честь персонажа комиксов Archie, которые девушка собирала с отцом.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына. На распространенном фото родители были запечатлены вместе со своим ребенком в Георгиевском зале Виндзорского замка. Первенца назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором.

Свадьба состоялась 19 мая 2018 года. Для актрисы это уже второй брак — до этого она в течение двух лет была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном. 15 октября пресс-служба Кенсингтонского дворца объявила, что принц и герцогиня ждут первенца.