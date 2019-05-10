Прямой эфир

Сына Меган Маркл и принца Гарри могли назвать в честь кота

0
Фото: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский принц Арчи, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл. Питомец умер, когда герцогиня Сассекская училась в университете, пишет The Sun.

Шутить изволила: Елизавета II как английский Петросян
Поглаживание невидимых ягодиц и армейский стиль езды в повседневной жизни британской королевы

«Дориа (мать Меган. — Ред.) спасла Арчи, он стал важной частью жизни семьи. Не удивительно, что она назвала своего новорожденного Арчи, она любила этого кота», — рассказал изданию близкий друг семьи Маркл.

Отмечается, что незадолго до рождения сына герцогиня выкладывала видео, на котором запечатлено, как она гладит кота. По словам журналистов, любимец получил свое имя в честь персонажа комиксов Archie, которые девушка собирала с отцом.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына. На распространенном фото родители были запечатлены вместе со своим ребенком в Георгиевском зале Виндзорского замка. Первенца назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором.

Свадьба состоялась 19 мая 2018 года. Для актрисы это уже второй брак — до этого она в течение двух лет была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном. 15 октября пресс-служба Кенсингтонского дворца объявила, что принц и герцогиня ждут первенца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017