Ребенка и троих взрослых спасли в горах Крыма

В горах Крыма спасли группу туристов: вместе с двумя взрослыми находился двухлетний ребенок. Приезжие из Москвы путешественники заблудились во время прогулки на южной стороне горы Демерджи.

Как рассказали ИА «Крыминформ» в Главном управлении МЧС по Крыму, инцидент произошел накануне, 6 мая. Спасательная операция продолжалась около двух часов. С туристами был установлен визуальный контакт.

Позже их эвакуировали в безопасное место. В медицинской помощи никто не нуждается. Туристы рассказали, что заблудились потому, что не нашли маркировки на горных тропах.

Спасатели также сообщили, что в тот же день и на той же горе Демерджи они оказали помощь еще одному приезжему из Московской области. Его нашли с признаками истощения.

Ранее власти Крыма сообщали, что ожидают на майские праздники около 250 тыс. туристов. Это на 40% больше, чем в аналогичный период годом ранее.