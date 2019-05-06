Бухта Маленького Капитана появилась в Крыму

Одна из безымянных крымских бухт теперь будет носить название бухта Маленького Капитана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Бухта находится в Судакском районе. Решение было принято на основании предложения местных властей.

«Присвоить наименование «бухта Маленького Капитана» безымянной бухте, расположенной в Черном море, в пределах территориального моря Российской Федерации», — говорится в тексте.

На днях Республику Крым посетила делегация из Соединенных Штатов. По словам одного из членов делегации, он влюбился в Крым и считает, что регион не заслуживает таких жестких санкций со стороны США, напоминает сайт aif.ru.

Ранее 6 мая стало известно, что депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич подарил на майские праздники супруге романтическое автомобильное путешествие в Крым. Об этом сообщила пресс-служба Шуфрича.

Украинский парламентарий поделился фотографиями из путешествия, а также вместе с женой бросил в море монетку, чтобы опять вернуться в Крым.