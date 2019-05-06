Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге романтическое автомобильное путешествие в Крым. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила пресс-служба Шуфрича в Facebook.

«В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные. По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали — подходили, разговаривали, поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло!» — говорится в сообщении.

Депутат поделился фотографиями из путешествия, а также вместе с женой бросил в море монетку, чтобы вернуться в Крым снова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с нормами международного права.

Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.