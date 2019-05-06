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Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Квартиры в элитном жилом комплексе «Император» в крымском поселке Ливадия продаются по цене от 12 млн рублей. При этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказали журналистам риэлторы.

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«В продаже находятся квартиры площадью от 50 до 200 кв. м по цене от 12 до 40 млн рублей», — цитирует слова собеседника «РИА Новости».

Специалисты отметили, что двухкомнатная квартира с ремонтом, мебелью и техникой площадью 73 к. м продается за 17,5 млн рублей. Трехкомнатная квартира площадью 138 кв. м обойдется уже в 30 млн рублей. Все выставленные на продажу квартиры оформлены в российском правовом поле, добавляется в сообщении.

2 мая появились сообщения о том, что супруга Владимира Зеленского Елена приобрела в Ливадии элитное жилье, заплатив при этом вдвое меньше рыночной цены. Позже в штабе Зеленского подтвердили, что семья избранного президента действительно владеет этой недвижимостью, которая покупалась до присоединения Крыма к России.

Сам Зеленский подчеркнул, что воспользуется этой квартирой «только после обязательного возвращения Крыма» Украине.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. В Киеве присоединение Крыма не признают и называют «аннексией».

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