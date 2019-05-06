Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Квартиры в элитном жилом комплексе «Император» в крымском поселке Ливадия продаются по цене от 12 млн рублей. При этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказали журналистам риэлторы.

«В продаже находятся квартиры площадью от 50 до 200 кв. м по цене от 12 до 40 млн рублей», — цитирует слова собеседника «РИА Новости».

Специалисты отметили, что двухкомнатная квартира с ремонтом, мебелью и техникой площадью 73 к. м продается за 17,5 млн рублей. Трехкомнатная квартира площадью 138 кв. м обойдется уже в 30 млн рублей. Все выставленные на продажу квартиры оформлены в российском правовом поле, добавляется в сообщении.

2 мая появились сообщения о том, что супруга Владимира Зеленского Елена приобрела в Ливадии элитное жилье, заплатив при этом вдвое меньше рыночной цены. Позже в штабе Зеленского подтвердили, что семья избранного президента действительно владеет этой недвижимостью, которая покупалась до присоединения Крыма к России.

Сам Зеленский подчеркнул, что воспользуется этой квартирой «только после обязательного возвращения Крыма» Украине.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. В Киеве присоединение Крыма не признают и называют «аннексией».