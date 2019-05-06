В раде назвали «печальные факты» о Зеленском

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал о печальных фактах, которые будут сопровождать новоизбранного президента Владимира Зеленского.

По словам депутата, новый глава государства не сможет обеспечить мир в Донбассе и будет бесполезен для украинской экономики.

«При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать», — отметил Рабинович.

Помимо этого парламентарий отметил, что Зеленский «выполнил свою историческую роль», когда сместил с президентского места Петра Порошенко.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий лидер Петр Порошенко получил только 24,45%. Его инаугурация должна состояться в течение 30 дней после объявления результатов.